Минск, 6 февраля 2021, 14:43 — REGNUM В Белоруссии за сутки зарегистрировали 1787 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщили 6 февраля в министерстве здравоохранения республики.
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С начала эпидемии в стране выявили 256 959 инфицированных, 244 941 из которых выздоровел (1797 за сутки), 1773 пациента скончались (девять человек за сутки).
В республике провели 4 557 947 тестирований на SARS-CoV-2 с начала пандемии, 19 135 из которых пришлись на минувшие сутки.
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Напомним, в предыдущие сутки в Белоруссии выявили 1759 носителей коронавирусной инфекции.