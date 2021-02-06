Бишкек, , 08:33 — REGNUM В Киргизии за сутки выявили 72 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, сообщили 6 февраля в пресс-службе республиканского штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

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С начала пандемии на территории страны зарегистрировали 84 992 случая инфицирования коронавирусной инфекцией. 81 542 инфицированных выздоровели (98 человек за сутки), 1423 — скончались (три человека за сутки).

1088 пациентов получают лечение. 492 из них лечатся в условиях стационаров медицинских учреждений, 596 — лечатся амбулаторно.

В минувшие сутки из стационаров медицинских учреждений был выписан один медицинский работник, двое медицинских работников завершили соблюдение самоизоляции. С начала пандемии в Киргизии зарегистрировали 4180 случаев заражения коронавирусной инфекцией медицинских работников, 4102 из которых — выздоровели.

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