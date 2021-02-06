Бразилиа, , 04:57 — REGNUM Общее число зафиксированных летальных исходов от осложнений при заболевании COVID-19 выросло за сутки в Бразилии на 1239 и составляет 230 034. Об этом 5 февраля сообщил бразильский минздрав на своем сайте.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: ограничения и надежда на вакцинацию – все новости»

Кроме того, за 24 часа в стране выявили еще 50 872 носителя коронавируса SARS-CoV-2. Всего в Бразилии зарегистрировали 9 447 165 подобных случаев. При этом 8 326 798 фактов инфицирования завершились выздоровлением пациентов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее минздрав Бразилии объявил о готовности закупить у России 10 млн доз вакцины «Спутник V» против коронавирусной инфекции.

Читайте ранее в этом сюжете: Бразилия готова закупить у России 10 млн доз вакцины «Спутник V»