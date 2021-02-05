Вашингтон, , 21:45 — REGNUM В 2021 году издательская компания Activision планирует сосредоточиться на выпуске ремастеров (старых игр с улучшенной графикой и новыми функциями). Об этом 5 февраля сообщил портал Game Rant.

Об этом компания заявила во время конференции, посвящённой очередному финансовому отчёту. Пока нет информации о том, ремастеры каких именно игр хочет выпустить издатель.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что Activision дала понять: релизы игр Diablo IV и Overwatch 2 не состоятся в 2021 году. При этом компания подтвердила, что в какие-то из праздничных дней текущего года выйдет новая игра франшизы Call of Duty.

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