Монтрёй, Франция, , 21:38 — REGNUM Ubisoft на неопределённый срок отложила релиз ремейка игры Prince of Persia: The Sands of Time. Об этом команда проекта сообщила 5 февраля на Twitter-страницы франшизы.

Разработчики отметили, что они понимают, что эта новость стала для поклонников серии неприятным «сюрпризом». Они пояснили, что хотят создать «лучшую игру», которая удовлетворит фанатов, и именно поэтому решили отложить релиз «на более поздник срок».

https://twitter.com/princeofpersia/status/1357735744463278080

Ранее Ubisoft объявила, что ремейк Prince of Persia: The Sands of Time выйдет на ПК, PlayStation 4 и Xbox One 18 марта 2021 года. Стоит отметить, что разработчики отложили релиз игры уже второй раз, изначально она должна была выйти в продажу 21 января 2021-го.

Читайте ранее в этом сюжете: Ubisoft рассказала, как будет обновлять ремейк Prince of Persia