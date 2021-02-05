Канберра, , 19:30 — REGNUM На 76-м году ушла из жизни австралийская актриса Патрисия Нобл, которую поклонники «Звёздных войн» знают по роли Джобель Наберри — матери Падме Амидалы и бабушки Люка Скайуокера и Леи Органы. Об этом 5 февраля сообщила газета The Daily Mail.

Нобл сыграла этого персонажа в фильмах «Звёздные войны. Эпизод II: Атака клонов» (2002) и «Звёздные войны. Эпизод III: Месть ситхов». Причиной смерти актрисы стало онкологическое заболевание лёгких. Стоит отметить, что Нобл умерла ещё 23 января 2021 года, однако СМИ узнали об этом только сейчас.

Настоящее имя Патрисию Нобл — Пэтси Энн Ноубл. Она начала свою карьеру в шоубизнесе с участия в австралийском телешоу Bandstand. В 60-х годах XX века она снялась в нескольких популярных картинах, в т.ч. в комедии «Так держать. Кэмпинг».

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