Санкт-Петербург, , 18:04 — REGNUM Фан-зону чемпионата Европы по футболу, который состоится летом 2021 года, собираются разместить на Дворцовой площади. Это следует из ответа комитета по физкультуре и спорту муниципальному депутату Вадиму Сафонову.

Дворцовая площадь Дарья Драй © ИА REGNUM

Председатель комитета Антон Шантырь в документе сообщает, что «зона публичного просмотра матчей Евро-2020» будет работать рядом с Эрмитажем 2, 3, 6, 7 и 11 июля 2021 года. Задействованы будут половина Дворцовой площади со смещением к Миллионной улице и Певческому мосту. Общая площадь внутри периметра безопасности составит 13 тыс. кв. метров.

Еще одна фан-зона — или футбольная деревня — будет работать в течение всего чемпионата на Конюшенной площади.

«Планом предусматривается отступ не менее 10 метров от фасадов ансамбля зданий Зимнего дворца и Главного штаба с целью обеспечения безопасности зданий», — указано в документе. Кроме того, будет исключен и доступ зрителей к Александровской колонне, утверждают чиновники.

Однако Сафонова не устраивает такое близкое соседство футбольных фанатов и Эрмитажа.

«Пять дней в первой половине июля 2021 года предлагается огородить половину Дворцовой площади заборами и «барьерным ограждением» и организовать там пивной бар площадью 13 000 квадратных метров», — заметил депутат МО «Гражданка».

Он предлагает судить о возможном количестве посетителей по данным о посещаемости фан-зоны чемпионата мира 2018 года на Конюшенной площади, тогда она собирала до 12 тыс. человек одномоментно и более 40 тыс. человек в день.

Сафонов приводит в пример пожар на арке Главного штаба, когда там в ночь с 31 декабря 2000 года на 1 января 2001 года сгорел оригинал Колесницы Славы Карла Росси, простоявший 172 года, — из-за петарды, а также пожар 3 сентября 2018 года в Рио-де-Жанейро, уничтоживший здание Национального музея и более 90% коллекции.

«Я уважаю болельщиков и организации фанатов Петербурга, я могу понять чиновников УЕФА, которые стремятся получить для своих мероприятий всё лучшее, но как горожанин я считаю, что для каждого настоящего петербуржца должно быть то, чем не торгуются, не размениваются и не рискуют. Дворцовая площадь и Эрмитаж не то место, где возможно проведение мероприятий, потенциально опасных для нашего культурного достояния. Самовлюблённые и наглые чиновники УЕФА ни в грош не ставят ни сокровища Эрмитажа, ни чувства жителей нашего города. Чиновники городской администрации, неспособные сказать твёрдое «нет», не только демонстрируют безволие и низкопоклонство, но и подставляют фанатов, которые неминуемо окажутся крайними, если что-то пойдёт не так», — полагает муниципальный депутат.

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