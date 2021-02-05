Брянск, , 18:14 — REGNUM Чрезвычайный и полномочный посол Объединённых Арабских Эмиратов в Российской Федерации Мухаммед Ахмед Аль Джабер передал 16 ноутбуков для школы в селе Журиничи в Брянской области. Новая техника пригодится ученикам для организации дистанционного обучения в период пандемии, сообщили ИА REGNUM 5 февраля в пресс-службе правительства региона.

С послом ОАЭ встретился заместитель губернатора Брянской области Геннадий Лемешов. Иностранный гость подтвердил готовность Эмиратов к дальнейшему развитию сотрудничества с Брянской областью и наращиванию товарооборота. Во время своего первого визита в регион Мухаммед Ахмед Аль Джабер посетил две общеобразовательные школы и оказался «впечатлён высоким уровнем образования в регионе, который, по его словам, ничуть не уступает тому, который есть в его стране». Для организации дистанционного обучения в период пандемии коронавируса посол приготовил подарок — передал для сельской школы 16 ноутбуков.

Посол посещал Брянскую область в ноябре 2020 года, ОАЭ заинтересованы в прямых поставках говядины брянского производства.