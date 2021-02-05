Екатеринбург, , 16:38 — REGNUM В Свердловской области выписаны уже 64 853 пациента, у которых ранее выявляли новую коронавирусную инфекцию. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в оперштабе региона.

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За минувшие сутки медики отправили на выписку 346 человек. Для сравнения. 4 февраля было выписано 363 пациента.

В тяжёлом состоянии находятся 329 госпитализированных с COVID-19 (225 — в реанимационно-анестезиологических отделениях, включая 153 — на ИВЛ). Состояние ещё 1892 пациентов оценивается как средней тяжести.

Как сообщало ИА REGNUM, в Свердловской области скончались от COVID-19 более 2,1 тыс. человек.

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