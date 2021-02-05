Санкт-Петербург, , 15:12 — REGNUM Авиакомпания «Когалымавиа» и СПАО «Ингосстрах» заключили мировое соглашение с Иваном Петрюком — отцом Лилии Мовчановой, погибшей в авиакатастрофе над Синаем в 2015 году на рейсе Шарм-эль-Шейх (Египет) — Санкт-Петербург. Об этом 5 февраля сообщили в объединенной пресс-службе петербургских судов.

Памятник жертвам трагедии над Синаем Дарья Драй © ИА REGNUM

Мужчина обратился в Петродворцовый районный суд Петербурга с иском о возмещении материального вреда в связи с гибелью дочери в крушении самолета Airbus-321, принадлежавшего ООО «Авиакомпания Когалымавиа». Он потребовал с авиакомпании и СПАО «Ингосстрах», в которой были застрахованы пассажиры, 2 млн рублей.

«В предварительном судебном заседании стороны попросили суд утвердить мировое соглашение, — уточнили в ОПС. — Вышеуказанная сумма будет выплачена истцу. Кроме того, истцу будет выплачено 40 000 рублей понесенных издержек».

Суд утвердил мировое соглашение и производство по делу прекратил.

Лилия Мовчанова (Петрюк) находилась в самолете вместе со своим мужем, Владиславом Мовчановым. Супруги возвращались из отпуска.

Напомним, утром 31 октября 2015 года, через 23 минуты после взлета из египетского аэропорта на борту российского лайнера сработало заложенное террористами в багажном отсеке взрывное устройство. Самолет разрушился в воздухе, обломки и тела людей упали на землю в Синайской пустыне. Погибли все находившиеся на борту 224 человека: 217 пассажиров, в том числе 25 детей, и семь членов экипажа.

В числе погибших были 136 жителей Санкт-Петербурга и 48 жителей Ленинградской области, а также жители еще девяти регионов России, и граждане Украины и Белоруссии. Для Петербурга и Ленобласти эта катастрофа стала самой массовой гибелью местного населения со времени Великой Отечественной войны.

Катастрофа российского аэробуса стала самой массовой гибелью граждан России в авиапроисшествиях за всю историю авиации, а также крупнейшей авиакатастрофой в истории Египта.

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