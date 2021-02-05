Москва, , 14:53 — REGNUM На уходящей неделе подписчики Telegram-каналов, кроме политики и погоды, могли прочесть о всевозможных забавных мелочах и курьезах со всех концов России. Здесь и дрифт на самосвалах, и обращение в ЮНЕСКО по поводу культурного наследия Сталина и многое другое. Самое интересное в нашей подборке.

Центральный федеральный округ

В российской столице произошел нелепый случай, завершившийся смертью. Пенсионерка 79 лет несла в дом все, что находила на улице. В конце концов во сне на нее свалилась целая гора мусора. Старушка так и погибла под завалами, пишет «Что там в Москве?«

В Костроме разгорелись нешуточные страсти о восстановлении памятника Михаилу Романову и Ивану Сусанину. Снесенную большевиками скульптуру уже несколько лет хотят восстановить, но есть сложности. «Мир с XIX века несколько изменился. Теперь широкая общественность видит унижение народа в Сусанине, стоящем на коленях перед царем», — пишет «Родина Снегурочки». И неясно, восстановят ли точную копию, подретушированную или вообще откажутся от идеи.

Необычная история случилась в белгородском селе с красивым названием Шопино. В пруду поселился лебедь, отчего-то не улетевший на юг. Он коротал свое время в окружении уток, но на днях ему привезли для компании другого лебедя. «Белгород №1» пишет: откуда взяли второго — неизвестно, но теперь птицы как минимум не одиноки.

Из многих регионов сообщают о долгожданном спаде коронавирусной эпидемии. Вот и в областной больнице Калуги закрыли один из ковидных корпусов. «Кто бы мог подумать, что известия о закрытии целого больничного корпуса станут хорошими новостями», — отмечает «Калужский мечтатель». Сейчас корпус дезинфицируют, скоро туда вернутся торакальное и пульмонологическое отделение, как было до пандемии.

Северо-Западный федеральный округ

В Санкт-Петербурге другие, как их назвали «Записки декабриста», обнадеживающие новости. Театры уже успели нарастить выручку после снятия ограничений. Только за два дня в январе их оборот составил 18,5 млн рублей. Растет и число проданных билетов в музеи и кино, вся культурная жизнь города постепенно восстанавливается.

Кстати, про кино. «Новгородская летопись» сообщила, что в Новгородской области за три года, в том числе во время пандемии, сняли рекордное количество фильмов: 26 кинолент. Среди них — норвежский документальный сериал об Олафе, передачи о новгородских храмах, художественные фильмы. Все это, конечно, хорошо для туризма.

Тем временем в Коми тоже думают, как нарастить поток туристов. В республике обсуждают идею возить приезжих на кладбище спецтехники в Воркуте, где за полярным кругом хранятся разные «супермашины прошлого». «Ребята, это ведь будет бомба, если вы сможете предложить гостям погонять на тяжеловесах по снежной пустыне!», — считают «Усы Печорина».

Приволжский федеральный округ

В Перми также понемногу снимают ковидные ограничения и, к радости и удивлению граждан, одним из первых открыли цирк. «Добро пожаловать в пермский цирк! Я сейчас не о политике», — шутит «Пермский глобус».

»Еду в Татарстан» рассказал про дрифт, который возле речного порта в Казани устроили водители самосвалов. «На этих самосвалах можно было бы увозить снег, который скопился на улицах Казани, но они дрифтят ночью возле речпорта», — пишет автор канала.

В Самаре тоже обсуждают перспективы туризма и, к примеру, хотят зарегистрировать как объект Всемирного наследия ЮНЕСКО известный бункер Сталина. «Как патриот я только «За!», лишние деньги лишними не бывают. Вот только как-то режет слух «Подземный бункер как объект культурного наследия». Что у нас, культурнее бетонного подвала ничего не нашлось…», — ворчит «Злой самаритянин».

Южный федеральный округ

В Волгограде тем временем отремонтировали скульптуру «Родина-Мать» и теперь, неожиданно для всех, решили оценить надежность использованных в ремонте конструкций. «Может, оно, конечно, так и надо, но странно как-то», — удивляется «Сталингумрак».

В Ростове-на-Дону некий коммерсант установил плату за проезд к одному из многоквартирных домов. Дорога, которая находится в его собственности, единственная ведет к зданию, и жильцам приходится платить по 50 рублей, чтобы проехать домой. Жалобы в полицию и районную администрацию остаются без ответа, пишет «Ростов главный».

На Кубани составили статистику по болезням и удивились. В два раза снизились случаи острых кишечных инфекций. «Получается, народ, таки, стал мыть руки? Ковид на Кубани победил кишечные инфекции?» — интересуется «Анапское Черноморье».

Северо-Кавказский федеральный округ

В Кисловодске четверо всадников решили, как предписывает горский обычай, похитить невесту. Прискакали на лошадях, но неловко — повредили «элементы благоустройства города», нарушили общественный порядок. В итоге полиция, протокол. Невесте пришлось остаться дома, пишет «Душевный Ставрополь».

Уральский федеральный округ

Странная история из Екатеринбурга. Полицейские задержали мужчину, который сломал кресты на 24 могилах, чтобы… протопить жилище. 55-летний мужчина жил в землянке прямо на кладбище и отапливал ее то ветками, то крестами. «Лампа» передает, что его задержали, он уже сознался в содеянном и раскаялся.

Сибирский федеральный округ

«Бузотёры и вороньё» рассказывает про всплеск интереса к паранормальному в Алтайском крае. Кроме обычных гадалок и всяких астрологий здесь расцветают новые веяния. Например, «тета-хилинг», его адепты верят, что с помощью колебаний электрических полей можно гармонизировать личность и избавиться от любых болезней.

Дальневосточный федеральный округ

Во Владивостоке мужчина угнал пассажирский автобус, чтобы, по его словам, съездить по делам в Уссурийск. Не только угнал, но и ехал крайне неаккуратно: таранил машины и вообще достаточно рискованно распоряжался чужим транспортом. Остановить его удалось только стрельбой по колесам. Вдобавок ко всему угонщик оказался совершенно пьян, передает «Восток-Медиа».

На Камчатке тем временем ослабляют ковидные ограничения. На острове разрешили проводить спортивные мероприятий на открытом воздухе без ограничения числа участников и зрителей. И уже на днях здесь пройдут лыжные гонки и соревнования по ездовому спорту, пишет «Мачо с Авачи». Остается надеяться, что тенденция сохранится.

Такие истории рассказывали в Telegram-каналах на уходящей неделе. Читайте продолжение в следующую пятницу.