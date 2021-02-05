Джакарта, , 14:41 — REGNUM Правительство Индонезии привило от коронавируса 744 884 медицинских работников, сообщает Antara.

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Министерство здравоохранения зарегистрировало 120 725 человек, которые получили вторую дозу вакцины.

В министерстве отметили, что 1 537 449 медицинских работников в Индонезии записались на вакцинацию против COVID-19.

Правительство Индонезии планирует привить от коронавируса 181 554 465 человек, или 70% от общей численности населения страны.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Индонезии подтвердили за сутки 11 749 случаев заражения коронавирусом.

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