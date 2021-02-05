Москва, , 13:43 — REGNUM Ветеран Великой Отечественной войны Игнат Артеменко потребовал в ходе заседания в Бабушкинском суде Москвы публичных извинений от блогера Алексея Навального за клевету в свой адрес.

«Я хочу, чтобы Навальный публично принес извинения», — сказал ветеран по видеосвязи в ходе заседания суда.

Как сообщало ИА REGNUM, в июне 2020 года блогер разместил у себя видеоролик, в кадре которого ветеран высказывался в пользу внесения изменений в Конституцию РФ. Навальный оставил под роликом комментарии, «носящие заведомо ложный характер, порочащие честь и достоинство ветерана». Сегодня, 5 февраля, в Бабушкинском суде Москвы проходит рассмотрение этого уголовного дела.

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