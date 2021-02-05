Алма-Ата, Казахстан, , 12:49 — REGNUM Образовательный проект в области искусственного интеллекта для школьников и студентов из стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) предложил создать президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на международном форме «Цифровая перезагрузка: рывок в новую реальность».

Глава государства отметил, что Казахстан определил развитие информационных технологий в качестве приоритета своего председательства в ЕАЭС. «Надеемся на продуктивное сотрудничество со всеми странами участниками», — сказал Токаев.

Ранее премьер-министр Казахстана Аскар Мамин сказал, что сети пятого поколения 5G в крупных городах республики планируется подключить в течение пяти лет.

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