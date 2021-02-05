Санкт-Петербург, , 10:23 — REGNUM В Петербурге снова сократились объемы тестирования на коронавирус. Об этом сообщает 5февраля городской оперативный штаб. За последние сутки в городе обследовали 25 942 человека, что примерно на 1 тыс. тестов меньше, чем днем ранее.

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Как отмечают в городском координационном совете по борьбе с COVID-19, в городе продолжается «плавное снижение» заболеваемости.

«Стабильно снижается количество активно больных, наблюдаемых в стационарах и в амбулаторных условиях. Вторая волна эпидемии постепенно спадает, но темп ее снижения на 5−6-й календарных неделях несколько замедлился в сравнении с 3−4-й неделями 2021 года», — указали в координационном совете.

Так, за последнюю неделю число больных на амбулаторном лечении упало на 14,5% — с 52 641 человека до 44 974 человек. Число больных в стационарах также сократилось — на 5,4%, с 4228 до 4001 человека.

В справочную службу по теме коронавируса за последние сутки обратились 4650 человек. Добавим, с начала октября 163 775 человек получили гуманитарную помощь в виде продуктовых наборов.

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