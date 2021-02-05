Будапешт, , 10:05 — REGNUM Венгрия планирует начать массовую вакцинацию российской вакциной «Спутник V». Об этом заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан 5 февраля в эфире государственного радио.

По его словам, вакцинацию планируется начать на следующей неделе, 8−14 февраля. В рамках соглашения, подписанного в январе 2021 года, Россия в течение трех месяцев поставит в Венгрию 2 млн доз вакцины «Спутник V».

Напомним, в начале февраля Венгрия получила 40 тыс. доз российской вакцины «Спутник V». Ранее Национальный институт фармакологии и безопасности питания Венгрии одобрил применение препарата.

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