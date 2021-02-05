Пенза, , 10:35 — REGNUM В Пензенской области вакцинацию от коронавируса, по информации на 5 февраля, прошли более 8 тыс. человек. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

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Второй компонент вакцины получили почти 1,5 тыс. жителей области. Всего в регион поставлено 17 692 дозы вакцины. В феврале ожидается поступление еще 28,6 тыс. доз. Отмечается, что препарат подходит как молодым людям, так и жителям старшего возраста.

ИА REGNUM напоминает, в Пензенской области для вакцинации населения от новой коронавирусной инфекции задействовано 36 прививочных пунктов. До конца февраля их число планируют увеличить до 60.

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