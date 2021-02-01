Пенза, , 14:51 — REGNUM В Пензенской области для вакцинации населения от новой коронавирусной инфекции задействовано 36 прививочных пунктов. До конца февраля их число планируют увеличить до 60. Об этом 1 февраля заявил губернатор Иван Белозерцев на совещании о ходе проведения массовой прививочной кампании в регионе.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: «Пандемия постепенно отступает» – все новости»

В область поступило еще 10 тыс. доз вакцины от COVID-19. Жителей призывают записываться на вакцинацию, особенно граждан старше 60 лет. Пожилых пензенцев, проживающих в отдаленных пунктах, доставляют в медучреждения на прививку социальным транспортом, закупленным в рамках нацпроекта. Тем, кто еще сомневается, необходимо проконсультироваться с врачом. Чем быстрее данная категория граждан вакцинируется, тем меньше проблем у них будет, уверен Белозерцев.

Региональному минздраву поручено организовать работу «телефона доверия», по которому жители области смогут узнать подробную информацию о проведении масштабной вакцинации.

ИА REGNUM напоминает, в Пензенской области запись на вакцинацию от коронавируса будет доступна только через единый портал госуслуг РФ. Основным преимуществом единого портала является то, что желающий пройти иммунизацию сам выбирает место, дату и время. После проведенной вакцинации пациент сможет вести «дневник самонаблюдения», отмечая ежедневно изменения в своем самочувствии, и направлять лечащему врачу динамику состояния.

Читайте также: Запись на вакцинацию в Пензенской области централизуют

Читайте также: В Пензенской области надеются, что вакцинация приведёт к отказу от масок