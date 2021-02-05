Ташкент, 5 февраля 2021, 09:47 — REGNUM Уполномоченным Сената Олий Мажлиса (верхней палаты парламента) Узбекистана по правам человека избрана Феруза Эшматова, сообщает 5 февраля издание UzDaily.
Сенаторы освободили Эшматову от должности председателя комитета Сената по вопросам женщин и гендерного равенства. Соответствующее постановление принято на 12-м пленарном заседании верхней палаты.
Отметим, ранее должность уполномоченного по правам человека при Сенате Узбекистана занимал Улугбек Мухаммадиев. Он стал омбудсменом в 2015 году.