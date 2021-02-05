Южно-Сахалинск, , 06:31 — REGNUM Учреждениям общественного питания Сахалина разрешили работать в ночное время, но с соблюдением требований безопасности для недопущения распространения коронавирусной инфекции, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном правительстве.

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Все сотрудники учреждений общественного питания перед началом рабочего дня должны пройти контроль температуры тела. На рабочем месте должен обязательно соблюдаться масочный и дезинфекционный режимы. Также по прежнему сохраняется требование по расстановке столов в залах кафе и ресторанов — расстоянии между ними не должно быть меньше 1,5 метров.

Как сообщало ИА REGNUM, детские оздоровительные лагеря в Приамурье планируют открыть предстоящим летом при соблюдении нескольких важных условий — заполняемость не более 50% и 100% вакцинация от коронавируса всех работников.