Благовещенск, , 06:19 — REGNUM Детские оздоровительные лагеря в Приамурье планируют открыть предстоящим летом при соблюдении нескольких важных условий — заполняемость не более 50% и 100% вакцинация от коронавируса всех работников, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве региона.

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В бюджете области на проведение летней оздоровительной кампании предусмотрено более 190 млн рублей.

Работа детских палаточных лагерей в этом году будет запрещена.

Соблюдение санитарных требований отразится на стоимости путёвки. Три недели отдыха в загородном лагере Приамурья обойдётся в среднем в 38 тыс. рублей. Власти региона приняли решение увеличить размер компенсации стоимости путёвок."Предлагаем увеличить среднюю стоимость путевки, предусмотренную для расчета компенсации, до 30 тысяч рублей. Таким образом, объем средств областного бюджета, предусмотренный на частичную оплату стоимости путевок, в 2021 году составит более 45 миллионов рублей», — пояснила первый заместитель министра образования и науки Приамурья Елена Бурдуковская.

Минимальный размер компенсации путёвки в стационарном лагере увеличится с 14 до 25%, а стоимости набора продуктов питания в лагерях с дневным пребыванием — с 50 до 75%.

Как сообщало ИА REGNUM, в Пензе с 1 марта откроют электронную запись на получение льготных путевок в загородные детские лагеря. Выдавать их начнут в начале мая, если не возникнет никаких непредвиденных обстоятельств.