Тегеран, , 07:38 — REGNUM 4 февраля первый груз российской вакцины от COVID-19 будет доставлен в Иран через иранскую авиакомпанию Mahan Air, заявил представитель Организации гражданской авиации Исламской Республики. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Мохаммад-Хасан Зибахш отметил, что сотрудники министерства здравоохранения и медицинского образования и Организации гражданской авиации будут присутствовать в аэропорту, чтобы принять груз в рамках соблюдения мер безопасности.

«Авиакомпания Mahan Air имеет соответствующие высокие стандарты для перевозки груза», — подчеркнул чиновник.

Управление по контролю за продуктами и лекарствами Ирана уже объявило, что российская вакцина Sputnik V обеспечивает 95-процентный иммунитет и имеет мало побочных эффектов.

С момента вспышки в декабре 2019 года во всем мире пандемия коронавируса унесла жизни более 2 200 000 человек. Число погибших в Иране перевалило за 58 000.