Бразилиа, , 01:58 — REGNUM Общее количество подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом SARS-CoV-2 увеличилось на территории Бразилии на 56 873 и в настоящий момент достигает значения 9 396 293. Об этом 4 февраля сообщает на своем сайте бразильское министерство здравоохранения.

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При этом 8 291 763 факта заражения завершились излечением от коронавирусной инфекции.

За последние сутки в стране также зафиксировали смерть 1232 пациентов с COVID-19. С начала пандемии в Бразилии зарегистрировали 228 795 летальных исходов от осложнений при этом заболевании.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 февраля Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила, что обладающий высокой заразностью «бразильский» штамм коронавируса, которому присвоили код «P.1» выявили среди носителей SARS-CoV-2 уже в 10 странах мира.

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