Москва, , 18:24 — REGNUM Большинство жителей Москвы перенесли коронавирусную инфекцию, сообщил 4 февраля мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 24».

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«Должен сказать, что у нас нет такой задачи — отмобилизовать всё население привиться. Её просто нет», — заявил Собянин.

По его словам, большинство жителей Москвы уже перенесли болезнь, причём в лёгкой форме.

«Конечно, был шлейф тяжёлых заболеваний, в том числе =летальных случаев, но значительное количество людей переболело в лёгкой форме. Но у них появился популяционный иммунитет, который даёт нам эту стабильность эпидемиологическую. Поэтому крайней какой-то нужды бежать и всем прививаться в настоящее время нет», — сказал мэр.