Казань, , 13:12 — REGNUM В Татарии по состоянию на 4 февраля носителями коронавируса числятся 16 385 человек, за сутки заболевание зарегистрировано у 83 жителей. Минувшим днем вирус выявили у 85 человек. Всего выздоровели 12 881 пациент, за сутки — 69. С начала наблюдения подтверждено 283 летальных исхода от последствий инфицирования SARS-CoV-2. Накануне новых летальных случаев не зарегистрировано, сообщает республиканский оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

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В стационары из числа заболевших за сутки госпитализировали 25 пациентов, 58 — лечатся на дому. Наибольшее число инфицированных в возрасте от 30 до 50 лет — 28 человек, один — несовершеннолетний. Среди жителей Казани — 48 носителей вируса, семеро — проживают в Набережных Челнах, остальные в районах республики.

ИА REGNUM напоминает, в Казани первые 500 доз вакцины от коронавируса поступили для работников МУП «Метроэлектротранс» от республиканского минздрава. Добровольную вакцинацию водителей и кондукторов общественного электротранспорта начнут с 4 февраля.

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