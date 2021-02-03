Казань, , 14:50 — REGNUM В Казани первые 500 доз вакцины от коронавируса поступили для работников МУП «Метроэлектротранс» от республиканского минздрава. Добровольную вакцинацию водителей и кондукторов общественного электротранспорта начнут с 4 февраля.

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Прививать сотрудников будут в медкабинете непосредственно в депо. На предприятии в настоящий момент составляется список работников, желающих привиться. В течение следующей недели ожидается поступление 2-ой партии вакцины. Иммунизацию пройдут сотрудники метрополитена.

ИА REGNUM напоминает, с 3 февраля началась вакцинация сотрудников от коронавирусной инфекции в подразделениях «КамАЗа». На автогигант поступила первая партия вакцины «Спутник V» в количестве 1 тыс. доз.

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