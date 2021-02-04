Стокгольм, , 13:12 — REGNUM Правительство Швеции с 6 февраля введет запрет на въезд в страну для всех иностранных граждан без отрицательного результата теста на COVID-19. Об этом, как передает газета Aftonbaldet, сообщил 3 февраля премьер-министр страны Стефан Лёвен на пресс-конференции.

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По его словам, исполнительная власть прислушалась к рекомендациям Агентства общественного здравоохранения, которое рекомендовало правительству ужесточить порядок въезда в страну в связи с появлением новых мутаций коронавирусной инфекции.

«Начиная с субботы, 6 февраля, иностранные граждане, которые хотят въехать на территорию Швеции, должны предъявить отрицательный тест на COVID-19. Без него в страну въезд запрещен, срок давности теста должна быть не более 48 часов», — заявил Лёвен.

Данные ограничения сохранятся до 31 марта текущего года.

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