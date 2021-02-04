Москва, , 11:54 — REGNUM Основной источник кибератак на российские ресурсы находится за рубежом, заявил заместитель директора Национального координационного центра по компьютерным инцидентам (НКЦКИ) ФСБ России Николай Мурашов.

«Основной источник кибератак в России находится вне её территории», — сказал он журналистам.

Мурашов подчеркнул, что такие данные подтверждаются данными зарубежных компаний в сфере информационной безопасности.

Он добавил, что в 2020 году была прекращена работа более 67 тыс. вредоносных ресурсов за рубежом и 65 тыс. — в России.

Как сообщало ИА REGNUM, эксперт движения «Сильная Россия» по кибербезопасности, IT-эксперт Алексей Курочкин заявил, что Россия готова к отключению от внешнего интернета. Таким образом он прокомментировал заявление зампредседателя Совбеза Дмитрия Медведева о наличии соответствующей угрозы.

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