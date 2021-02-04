Ростов-на-Дону, , 11:15 — REGNUM Ещё 363 жителя Ростовской области получили положительный результат теста на коронавирус. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве 4 февраля. Накануне было выявлено 366 носителей инфекции.

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Новые случаи заражения коронавирусом установлены в 48 муниципальных образованиях Ростовской области. Наибольший прирост зарегистрирован в Ростове-на-Дону (135), Батайске (13), Неклиновском и Сальском районах (по 12). Около 20% заболевших COVID-19 — люди старше 66 лет, 7,2% — дети.

Всего в Ростовской области подтверждено 65 тыс. 166 случаев заражения коронавирусом.

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