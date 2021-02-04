Саратов, , 09:05 — REGNUM В Саратовской области коронавирусная инфекция зарегистрирована по состоянию на 4 февраля у 44 160 человек, за сутки инфицированы 243 жителя. Минувшим днем заболели 242 человека. Выздоровели с начала пандемии 38 830 пациентов, или 87,9%, за сутки — 264 человека. Всего скончались 552 жителя, сообщает региональный оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

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В Саратове выявлено 102 заболевших за сутки, в Энгельсском районе — 35 человек, 18 — в Балаковском, 12 — в Балашовском районе, остальные — в других муниципалитетах области. Среди лиц старше 60 лет зарегистрировано 98 заболевших, 43 пациента — от 50 до 59 лет, от 40 до 49 лет — 35 человек, 11 — несовершеннолетние. Накануне среди детей инфекцию выявили у 30 человек.

В лабораториях на сегодняшний день проведено более 1088 тыс. исследований, за сутки — свыше 5 тыс. тестов.

ИА REGNUM напоминает, в Саратовскую область всего поступило 44 052 дозы вакцины против новой коронавирусной инфекции. Вакцинацию от коронавируса по состоянию на 3 февраля прошли 23 645 человек.

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