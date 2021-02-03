Саратов, , 11:14 — REGNUM В Саратовскую область всего поступило 44 052 доз вакцины против новой коронавирусной инфекции, более 15 тыс. доз поступило накануне, 2 февраля. Об этом сообщил министр здравоохранения Олег Костин.

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Вакцинацию от коронавируса по состоянию на 3 февраля прошли 23 645 человек. Первый этап вакцинации осуществили 20 117 жителей. Полностью иммунизацию завершили 3 528 жителей. Всего по области организована работа 74 стационарных прививочных пунктов, еще 12 — мобильные бригады.

ИА REGNUM напоминает, в санаториях Саратовской области разработали постковидные реабилитационные программы, которые предназначены для жителей, перенесших новую коронавирусную инфекцию. Помимо этого медицинские программы предназначены и для тех, кто хочет повысить иммунитет и укрепить противовирусную защиту организма.

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