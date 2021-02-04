Киев, , 08:49 — REGNUM На Украине после введения ограничений на вещание трёх телеканалов возможны силовые провокации. С таким заявление выступил советник министра внутренних дел Украины Зорян Шкиряк.

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«Нам поступает информация о возможных попытках дестабилизации ситуации путём осуществления силовых провокаций, а также разжигания вражды и гражданского противостояния со стороны внешних и внутренних деструктивных сил», — пояснил глава правоохранительного ведомства.

При этом Шкиряк подчеркнул, что в настоящее время ведомство отслеживает всю поступающую информацию и в случае «попыток совершения любых преступных и провокационных действий, призывов к нарушению территориальной целостности, массовым беспорядкам и провокациям, сотрудники полиции и Национальной гвардии Украины будут действовать в рамках данных им полномочий и пресекать подобные действия.

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Как сообщало ИА REGNUM, со 2 февраля каналы ZIK, NewsOne и «112 Украина» прекратили вести эфир на территории Украины. Просмотр передач доступен только в YouTube. Ограничения в отношении телеканалов, которые в МВД Украины назвали «враждебными и пропагандистскими», стали возможны после того, как президент Украины Владимир Зеленский ввёл в действие решение Совнацбеза о применении санкций против депутата Тараса Козака, владельца трёх оппозиционных телеканалов.

Этого киевским властям показалось мало. Так, министерство культуры и информационной политики Украины уже направило в компанию YouTube решение о санкциях против оппозиционных телеканалов, а также запрос на блокировку аккаунтов данных телеканалов.

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