Киев, , 22:18 — REGNUM Спикер Верховной рады Украины Дмитрий Разумков пояснил, почему он единственный из членов Совнацбеза Украины воздержался при голосовании за введение санкций против оппозиционных телеканалов.

Дмитрий Разумков Rada.gov.ua

Об этом он заявил на брифинге 3 февраля, передает корреспондент ИА REGNUM.

Разумков отметил, что для законного решения нужен соответствующий вердикт суда.

«Если мы говорим о терроризме и если эти люди находятся на территории нашего государства, если есть информация, что они стране-агрессору — должна быть срочная информация в адрес генерального прокурора, представление, подозрение… И в рамках действующего законодательства украинский суд должен, в рамках верховенства права, принять решение», — считает спикер парламента.

Вместе с тем он заявил, что письменный опрос в Совнацбезе, с помощью которого было принято решение, является вполне законным.

«Есть два варианта заседаний, первое — когда собирается СНБО и проходит обсуждение, другое — путем письменного опроса. Данное решение принималось путем письменного опроса», — сказал Разумков.

Глава парламента уточнил, что в том пакете документов, который был предоставлен на ознакомление ему, никакой дополнительной информации от представителей спецслужб не было.

ИА REGNUM напоминает, что за введение санкций против телеканалов проголосовали 17 из 19 членов украинского Совнацбеза. Единственным воздержавшимся был Разумков, еще один представитель совета находится в командировке.

Сегодня глава партии «СН» Александр Корниенко заявил, что фракция в Верховной раде разделилась на две группы по вопросу санкций против оппозиционных телеканалов. Он отметил, что большинство депутатов фракции все же поддерживают решение Совнацбеза и указ президента о блокировании каналов, но достаточно большая группа «слуг» имеет «отдельную позицию».