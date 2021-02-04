Бразилиа, , 05:04 — REGNUM Еще 56 002 случая заражения коронавирусом SARS-CoV-2 выявили в Бразилии за последние сутки. Об этом 3 февраля сообщается на сайте бразильского минздрава.

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Таким образом, общее количество подобных фактов, подтвержденных на территории страны с начала пандемии, достигло 9 339 420. Из них 8 236 864 завершились выздоровлением пациентов.

Также за истекшие 24 часа в Бразилии зафиксировали 1254 летальных исхода при COVID-19. Всего от последствий указного заболевания скончались 227 563 человека.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 февраля министерство здравоохранения Бразилии объявило о планах приобрести партии российской вакцины «Спутник V» и индийского препарата Covaxin для вакцинации населения от коронавирусной инфекции.

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