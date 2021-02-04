Красноармейский район, Приморский край, , 04:15 — REGNUM Власти Приморья изыскали средства в местном бюджете на строительство новой школы в селе Глубинное, которая сгорела в начале января, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

Читайте также: В Приморье сгорели школа и детский сад

Планируемая стоимость проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ составляет 153,2 млн рублей. Источник финансирования — переходящие остатки бюджетных средств.

Строительство должно быть завершено к 1 сентября 2021 года. Возводить её будут на старом месте на уцелевших фундаментах. Здание будет рассчитано на 90 школьников и 20 дошкольников.

По нацпроекту «Образование» в школе будет построен спортзал, медицинский и административные кабинеты, столовая, библиотека, учебные классы и детский сад.

Кабинеты биологии и химии в новой школе оснастят по последнему слову техники.

Как сообщало ИА REGNUM, в ночь на 8 января 2021 года в селе Красноармейского района Глубинное сгорели единственные школа и детский сад, которые находились в одном здании.