Красноармейский район, Приморский край, , 06:51 — REGNUM В Приморье ночью с 7 на 8 января в селе Красноармейского района сгорели единственные школа и детский сад, которые находились в одном здании, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе региональной прокуратуры.

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Пожар произошёл в селе Глубинное. Пострадавших нет, но здание непригодно для дальнейшего использования. Власти в Красноармейском районе ввели режим ЧС муниципального характера.

«В целях недопущения срыва образовательного процесса после завершения каникул прокуратура объявила предостережение главе администрации Красноармейского района. Решается вопрос об организации дистанционного обучения и о выделении помещений под детский сад», — пояснили в прокуратуре.

По сообщениям в соцсетях, возгорание началось на крыше здания, далее огонь распространился на второй этаж. Общая площадь пожара составила более трёх тыс. кв. метров.

Как сообщало ИА REGNUM, пожар произошёл в здании бани в Елизовском районе Камчатского края.