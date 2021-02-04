Гонолулу, США, , 02:09 — REGNUM Специальное приложение на свой смартфон должны устанавливать все достигшие 18 лет туристы, которые прибывают на остров Мауи американского штата Гавайи. Об этом 3 февраля сообщает портал Travel and Leisure.

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Факт установки программы должен быть подтвержден через специалистов в аэропорту или сотрудников полиции. Приложение рассылает пользователям предупреждение, если они были в контакте с лицом, у которого обнаружили заражение коронавирусом.

Программа может фиксировать не только встречи людей, но и продолжительность их общения. Опасность представляют контакты, длившиеся более 15 минут при расстоянии менее двух метров от носителя вируса.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 ноября в России запустили специальное мобильное приложение «Госуслуги.COVID трекер», которое способно отслеживать контакты лиц, заразившихся коронавирусом.

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