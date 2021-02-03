Санкт-Петербург, 3 февраля 2021, 17:06 — REGNUM В Санкт-Петербургском государственном университете (СПбГУ) планируют как минимум до конца февраля продлить дистанционную форму обучения, а полностью вернуться к очной форме лишь в конце весны. Об этом 3 февраля сообщили в пресс-службе вуза.
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Накануне в университете состоялось ректорское совещание, среди прочих вопросов руководство вуза обсуждало, в каком формате продолжить обучение студентов во втором семестре, тем более в Санкт-Петербурге наметилась стабилизация коронавирусной ситуации.
На основе предложений директоров институтов и деканов факультетов принято решение: с 11 до 27 февраля занятия будут проходить, как и прежде, с использованием информационно-компьютерных технологий.
«Программы медицинской направленности, по искусствам, астрономии и спортивные занятия бакалавриата по физкультуре с 11 февраля будут проводиться в смешанном онлайн / офлайн формате», — уточнили в вузе.
В случае, если обстановка с эпидемией продолжит улучшаться, в вузе планируют полностью вернуть учащихся и преподавателей к очному формату обучения и работы в мае 2021 года.
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