Всеволожск, Ленинградская область, , 15:59 — REGNUM На мемориале «Разорванное кольцо» в Ленинградской области из-за повреждения чаши временно погашен Вечный огонь. Об этом 3 февраля сообщили в пресс-службе областной администрации.

Мемориал «Разорванное кольцо» Lenobl.ru

Причиной повреждения могло стать попадание снега или перепад температур, ввиду чего Вечный огонь пришлось временно погасить.

«По данным руководителя музейно-мемориального комплекса Юрия Щеглова, бригада технического обслуживания газовой компании уже ведет работы по замене чаши», — отметили в пресс-службе.

Напомним, «Разорванное кольцо» — мемориал, входящий в Зеленый пояс Славы, то есть комплекс мемориальных сооружений на рубежах битвы за Ленинград. Его построили в 1965—1968 годах по инициативе поэта Михаила Дудина, пережившего блокаду и посвятившего этим тяжелым, но героическим годам множество поэтических строк.

Мемориал расположен на западном берегу Ладожского озера, на Вагановском спуске, откуда автоколонны ледовой дороги брали курс к восточному берегу бухты Петрокрепость. Потом им надо было проделать опасный путь обратно, он составлял 30 км.

Добавим, реставрационные работы на одном из главных мемориалов Дороги жизни проходили в 2014 году. А 9 мая 2015 года Вечный огонь был временно потушен из-за того, что в горелку попало много монет, которые посетители мемориала оставляли на память.

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