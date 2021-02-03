Москва, , 15:19 — REGNUM Россия передала Белоруссии вакцину «ЭпиВакКорона», сообщила 3 февраля глава Роспотребнадзора Анна Попова.

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«Сегодня в качестве подарка, жеста нашей большой дружбы я передала вакцину «Эпивккорона», которая, я уверена, послужит сохранению здоровья коллег», — сказала Попова после встречи с премьер-министром республики Романом Головченко.

По её словам, Белоруссии также была передана новая тест-система для выявления коронавируса.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 января президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что «буквально через некоторое время мы начинаем сами производить вакцину по российским технологиям. И думаю, что в этом году мы будем иметь чисто свою вакцину. Наши ученые это сделают. Мы финансируем этот проект».

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