Пенза, , 14:31 — REGNUM В Пензенской области по состоянию на 3 февраля суммарный охват тестированием населения на коронавирус составляет 53,86%. За сутки инфекцию выявили у 222 человек, 13 из которых — несовершеннолетние. Возраст детей — от 4 до 17 лет. Об этом сообщила начальник управления пресс-службы губернатора Дина Черёмушкина.

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В антилидерах по числу зарегистрированных инфицированных за сутки Пензенский район — 73 человека. В областном центре за минувший день заболели 42 жителя, еще 24 — в Нижнеломовском районе. В настоящее время под наблюдением врачей остаются 9 540 человек, сняли с коронавирусного учета 74 171 пензенца.

Лабораторные исследования на COVID-19 ПЦР-методом осуществили среди 662 202 человек, провели более 703,1 тыс. исследований.

ИА REGNUM напоминает, в Пензенской области за сутки от последствий заражения новой коронавирусной инфекцией скончались еще три человека — один мужчина и две женщины. Возраст погибших 44, 68 и 69 лет. Таким образом, по состоянию на 3 февраля умершими от COVID-19 числятся 388 жителей.

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