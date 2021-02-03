Пенза, , 09:49 — REGNUM В Пензенской области за сутки от последствий заражения новой коронавирусной инфекцией скончались еще три человека. Таким образом, по состоянию на 3 февраля умершими от COVID-19 числятся 388 жителей. Об этом сообщила начальник управления пресс-службы губернатора Дина Черёмушкина.

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Среди новых жертв — один мужчина и две женщины. Возраст погибших 44, 68 и 69 лет. Причина смертей — коронавирусная инфекция, осложненная пневмонией.

ИА REGNUM напоминает, в Приволжском федеральном округе по состоянию на 2 февраля было выявлено 2545 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, что стало очередным минимальным приростом зараженных за последние два месяца. Полностью выздоровели 405 932 жителя округа, за последние сутки выписаны 2603 человека. Скончались на фоне коронавируса от обострения хронических заболеваний 8932 человека, за минувшие сутки скончались 66 жителей Поволжья, накануне было зафиксировано 56 летальных случаях среди пациентов с коронавирусом в округе.

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