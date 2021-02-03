Екатеринбург, , 13:34 — REGNUM В Свердловской области ещё 16 человек скончались от COVID-19, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в оперштабе региона.

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Всего в регионе зафиксировано 2070 случаев смерти от новой коронавирусной инфекции. В России с начала пандемии умерло 74 684 пациентов с COVID-19.

Для сравнения, 2 февраля в Свердловской области зарегистрировали 15 летальных случаев коронавирусной инфекции, 1 февраля — 14.

Как сообщало ИА REGNUM, в регионе подтверждено более 71,4 тыс. случаев заражения коронавирусом.

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