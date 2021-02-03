Стокгольм, , 12:40 — REGNUM Образцы тестов на наличие коронавируса, полученные лабораториями Агентства общественного здравоохранения Швеции, показывают увеличение темпов распространения «британского» штамма SARS-CoV-2 на территории страны. Об этом сообщило новостное агентство SVT Nyheter.

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С целью изучения масштабов распространения нового штамма в Швеции, Агентство общественного здравоохранения совместно с властями четырех ленов страны провели обширный анализ имеющихся образцов инфекции. В выборку были включены регионы Вестра-Гёталанд, Сконе, Евлеборг и Вестманланд.

В общей сложности было получено 2 220 положительных результатов тестов на коронавирус. Примерно в 250 образцах был обнаружен мутировавший вариант инфекции, что соответствует почти 11% от всех положительных проб, сообщается в пресс-релизе ведомства.

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