Пенза, , 12:03 — REGNUM Сотрудники Госжилстройтехинспекции Пензенской области провели осмотр 210 придомовых территорий многоквартирных домов на предмет уборки снега и очистки крыш от наледи. Недостатки были выявлены по 96 домам, сообщает 3 февраля пресс-служба регионального правительства.

Во дворах домов осуществлялась недостаточная обработка противогололедными реагентами, уборка рыхлого снега и очистка скатных крыш от снега и наледи. На устранение замечаний даны сутки.

По итогам рейдов должностным лицам управляющих компаний, ТСЖ и ЖСК направлено семь уведомлений об административном правонарушении. Проверять качество работы коммунальщиков будут и впредь. Жителей просят обращаться при обнаружении свесов льда с крыш на телефон горячей линии инпекции: (8412) 94−14−30.

Как сообщало ИА REGNUM, губернатор Пензенской области Иван Белозерцев возмущен состоянием дорог и работой профильных ведомств и глав населенных пунктов, осуществляющих неудовлетворительную уборку территорий от снега. В связи с этим глава региона распорядился усилить контроль над состоянием дорог возле торговых центров и во дворах домов.

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