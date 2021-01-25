Пенза, , 13:53 — REGNUM Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев возмущен состоянием дорог и работой профильных ведомств и глав населенных пунктов, осуществляющих неудовлетворительную уборку территорий от снега. В связи с этим глава региона распорядился усилить контроль над состоянием дорог возле торговых центров и во дворах домов.

Уборка улиц и городских территорий во время перепада температур и гололеда не проводится должным образом. На тротуарах — «снеговая каша». Такая картина наблюдается и в Пензе, и в районах области. «Ограждения тротуаров забиты снегом. Что мешает их освободить? Площадки вокруг торговых центров — «каша», и люди идут по этой «каше снеговой», — раскритиковал работу коммунальщиков Белозерцев.

Госжилинспекции, местным администрациям поручено усилить контроль содержания территорий, очистить тротуары и пешеходные зоны от снега и наледи. «Выходите из кабинетов и работайте. Мне нужен результат», — добавил губернатор.

Ранее ИА REGNUM сообщало, в Пензенской области мокрый снег с дождем сохранится до 25 января. Температура воздуха ночью и днем будет держаться около нуля градусов. На дорогах гололедица.

Читайте также: В Пензенской области прогнозируют мокрый снег с дождём

Читайте также: Пензенский губернатор потребовал увеличить число снегоуборочной техники