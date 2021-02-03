Санкт-Петербург, , 11:15 — REGNUM В Петербурге утром 3 февраля, с 5:00 до 9:00 часов, выпало более 7 см снега. Всего ожидается до 8 см снега в течение суток. На его уборку выведено более тысячи единиц техники и около двух тысяч дворников, сообщили в городском комитете по благоустройству.

Снегоуборочная техника Дарья Драй © ИА REGNUM

«На уборку городских улиц вышло 1057 машин и 1210 работников ручного труда дорожных предприятий, — уточнили в ведомстве. — Аллеи, бульвары, дорожки в садах и парках расчищают еще 134 единицы техники и 611 специалистов».

Им приходится убирать не только утренний, но и вчерашний снег, которого в городе 2 февраля выпало 4 см. При этом 7,4 тыс. кубометров снега уже было собрано и вывезено на снегоприёмные и снегоплавильные пункты.

Дорожное полотно обрабатывалось песко-соляной смесью для предотвращения образование гололедицы. За минувшие сутки использовано 3,3 тыс. тонн такой смеси.

По данным синоптиков, 3 февраля в Петербурге высота слоя свежевыпавшего снега за сутки составит 5−8 см.

Комитет по благоустройству попросил автомобилистов и пешеходов быть осторожными и соблюдать ПДД.

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