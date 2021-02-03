Москва, , 10:10 — REGNUM В мире число прошедших вакцинацию от COVID-19 превысило число инфицированных SARS-CoV-2, следует из официальных данных и информации СМИ.

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Так, всего в мире привились не менее 105,1 млн человек, тогда как инфицировались с начала пандемии около 103,9 млн.

Больше всего человек вакцинировались в Соединённых Штатах — 33,7 млн, далее идут Великобритания (10,2 млн) и Израиль (5,05 млн).

В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, привились от COVID-19 не менее 1 млн человек.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее главный терапевт Минздрава РФ Оксана Драпкина заявила, что после вакцинации от коронавирусной инфекции у человека могут наблюдаться «гриппоподобные симптомы» — слабость, ломота, сонливость, может подниматься температура кратковременно. Однако, по её словам, опасаться таких побочных эффектов не надо: они сохраняются в течение суток после вакцинации.

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