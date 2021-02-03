Саратов, , 10:09 — REGNUM В связи с неблагоприятными погодными условиями, ледяным дождем, губернатор Саратовской области Валерий Радаев поручил профильным ведомствам оперативнее соуществлять обработку автодорог, тротуаров и придомовых территорий противогололедными реагентами. Об этом 3 февраля сообщает пресс-служба регионального правительства.

Минстроительства и ЖКХ, минтранспорту, главам муниципалитетов, дорожным, коммунальным службам необходимо организовать и провести очистку проезжей и пешеходной части улиц от наледи, обработать лед реагентами.

Для бесперебойной подачи электроэнергии и тепла энергоснабжающим организациям и электросетевым компаниям рекомендовано находиться в режиме повышенной готовности.

ИА REGNUM напоминает, в ближайшие дни в регионах Южного, Приволжского федеральных округов (ЮФО, ПФО) и Черноземья ожидаются сильные осадки и ветер. Об этом 1 февраля сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

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