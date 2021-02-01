Москва, , 08:46 — REGNUM В ближайшие дни в регионах Южного, Приволжского федеральных округов (ЮФО, ПФО) и Черноземья ожидаются сильные осадки и ветер. Об этом 1 февраля сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«В Ростовской области, на севере Краснодарского края в первой половине недели прогнозируются осадки в виде снега и мокрого снега и даже дождь. Кроме того, будет заметное усиление ветра — порывы будут достигать более 20 м/с. Аналогичная ситуация будет и в регионах Черноземья», — приводит его слова ТАСС.

Также синоптик отметил, что сильный ветер и осадки также ожидаются в ближайшем времени в регионах ПФО.

«В Поволжье, в Саратовской и Пензенской областях — снег, метель, ветер до 16 м/с, а в Татарстане будет сильный снег и усиление ветра до 22 м/с. Будет также сильная гололедица», — указал Вильфанд.

При этом он уточнил, что в регионах Сибирского федерального округа в этот же период ожидаются сильные морозы, которые в центре Красноярского края будут доходить до — 45 °C, а на севере — до — 50 °C. Кроме того, в Иркутской области также ожидается до — 50 °C, отметил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд рассказал, что практически на всей территории России с 4 февраля установится аномально теплая погода.